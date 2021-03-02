Неймар рискует пропустить ответный матч с "Барселоной"

Нападающий ПСЖ Неймар может не сыграть и в ответной встрече 1/8 финала Лиги Чемпионов против "Барселоны", пишет Foot Mercato.

Бразилец рискует пропустить матч, запланированный на 10 марта, поскольку тренерский штаб опасается рецидива травмы.

На прошлой неделе звёздный футболист только вернулся к индивидуальным тренировкам и вряд ли за неделю наберёт оптимальную форму.

Поскольку в первой игре на "Камп Ноу" ПСЖ разгромил "Барсу" со счётом 4:1, в парижском клубе не видят смысла рисковать здоровьем Неймара.

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