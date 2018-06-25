Неймар рискует пропустить вероятную встречу с Германией на Чемпионате Мира

Форвард сборной Бразилии Неймар рискует пропустить вероятную встречу с национальной командой Германии на Чемпионате Мира в России.

Так, в случае, если 26-летний нападающий "селесао" получит желтую карточку в заключительной игре группового этапа ЧМ против Сербии, он пропустит матч 1/8 финала своей команды, если она туда пробьется. Учитывая, что бразильцы, скорее всего, займут первое место в своем квартете, а немцы - второе в своей группе, то их встреча на первой сталии плей-офф мундиаля-2018 видится вполне реальной.

Напомним, Роберто Карлос высказался о значимости для сборной Бразилии Неймара и Коутиньо. | soccernews.ru