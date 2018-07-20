Неймар: "С Роналду это снова будет та Серия А, которую я смотрел в детстве"

Форвард ПСЖ Неймар высказался о трансфере Криштиану Роналду в "Ювентус".

"Трансфер Роналду в "Ювентус" изменит итальянский футбол. Это снова будет та Серия А, которую я смотрел в детстве.

Криштиану - прекрасный футболист, легенда, гений, мы должны его уважать. Я рад, что он принял такое решение, наверное оно было для него трудным. Желаю Роналду всяческих удач, но только не в играх с ПСЖ" - приводит слова Неймара FourFourTwo.

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