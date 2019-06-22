Неймар: "С того момента, как я полюбил футбол, я всегда смотрел на него, как на шоу"

Нападающий ПСЖ Неймар рассказал, что думает о своей игре. Об этом сообщает So foot.

"С того момента, как я полюбил футбол, я всегда смотрел на него, как на шоу. Мои кумиры и я - игроки, которые показывают красивую игру. Этого недостаточно, всегда нужна воля и жажда победы. Ненавижу поражения. Я никогда не сдаюсь", - сказал Неймар.

В минувшем сезоне футболист участвовал в 17 матчах, отметившись 15 голами и 8 ассистами.

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