Неймар: "С того момента, как я полюбил футбол, я всегда смотрел на него, как на шоу"

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Неймар: "С того момента, как я полюбил футбол, я всегда смотрел на него, как на шоу"

Нападающий ПСЖ Неймар рассказал, что думает о своей игре. Об этом сообщает So foot.

"С того момента, как я полюбил футбол, я всегда смотрел на него, как на шоу. Мои кумиры и я  - игроки, которые показывают красивую игру. Этого недостаточно, всегда нужна воля и жажда победы. Ненавижу поражения. Я никогда не сдаюсь", - сказал Неймар.

В минувшем сезоне футболист участвовал в 17 матчах, отметившись 15 голами и 8 ассистами.

А еще: Неймар навестил сборную Бразилии перед матчем группового турнира Кубка Америки с Перу| http://soccernews.ru
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