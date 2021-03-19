Неймар - самый высокооплачиваемый игрок Лиги 1, в топ-10 только футболисты ПСЖ

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Французское издание L’Equipe представило список самых высокооплачиваемых футболистов и тренеров клубов Лиги 1.

Лидером по заработку среди игроков стал нападающий ПСЖ Неймар - 3,06 миллиона евро в месяц до уплаты налогов. Отметим, что в топ-10 входят только футболисты ПСЖ - Килиан Мбаппе (2,098 млн), Маркиньос и Марко Верратти (по 1,2 млн). Анхель Ди Мария (1,1 млн), Кейлор Навас (1 млн), Мауро Икарди (800 тысяч), Леандро Паредес (750 тысяч), Хуан Бернат (700 тысяч) и Преснель Кимпембе (670 тысяч).

Самым высокооплачиваемым тренером чемпионата является наставник ПСЖ Маурисио Почеттино (940 тысяч евро в месяц). В топ-3 попали тренер "Монако" Нико Ковач (400 тысяч) и Хорхе Сампаоли из "Марселя" (300 тысяч).

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