Неймар - самый высокооплачиваемый игрок Лиги 1, в топ-10 только футболисты ПСЖ
Фото: Getty Images
Французское издание L’Equipe представило список самых высокооплачиваемых футболистов и тренеров клубов Лиги 1.
Лидером по заработку среди игроков стал нападающий ПСЖ Неймар - 3,06 миллиона евро в месяц до уплаты налогов. Отметим, что в топ-10 входят только футболисты ПСЖ - Килиан Мбаппе (2,098 млн), Маркиньос и Марко Верратти (по 1,2 млн). Анхель Ди Мария (1,1 млн), Кейлор Навас (1 млн), Мауро Икарди (800 тысяч), Леандро Паредес (750 тысяч), Хуан Бернат (700 тысяч) и Преснель Кимпембе (670 тысяч).
Самым высокооплачиваемым тренером чемпионата является наставник ПСЖ Маурисио Почеттино (940 тысяч евро в месяц). В топ-3 попали тренер "Монако" Нико Ковач (400 тысяч) и Хорхе Сампаоли из "Марселя" (300 тысяч).
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|ПСЖ
|27
|68
|2
|Марсель
|28
|56
|3
|Ренн
|28
|50
|4
|Лилль
|28
|49
|5
|Ницца
|28
|41
|6
|Реймс
|28
|41
|7
|Лион
|28
|40
|8
|Монпелье
|28
|40
|9
|Монако
|28
|40
|10
|Страсбур
|27
|38
|11
|Анжер
|28
|39
|12
|Бордо
|28
|37
|13
|Нант
|28
|37
|14
|Брест
|28
|34
|15
|Метц
|28
|34
|16
|Дижон
|28
|30
|17
|Сент-Этьен
|28
|30
|18
|Ним
|28
|27
|19
|Амьен
|28
|23
|20
|Тулуза
|28
|13