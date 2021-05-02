Неймар сделал громкое заявление о предстоящем матче с "Манчестер Сити"
Фото: инстаграм Неймара/Автор неизвестен
Бразильский нападающий "Пари Сен-Жермен" Неймар рассказал о своих ожиданиях от предстоящего ответного матча 1/2 финала Лиги Чемпионов с "Манчестер Сити".
"Сейчас нам нужно отдохнуть, а затем полностью сконцентрироваться на матче с "Манчестер Сити". Мы плохо провели первый матч, но должны верить в себя. Нам не нужно обращать внимание на статистику первых матчей. В нас должен верить каждый житель Парижа. Я буду первым воином, который пойдет в бой за ПСЖ. Я намерен сделать все возможное, чтобы отыграться. Готов даже умереть на поле, если это будет нужно", - приводит слова Неймара официальный сайт французского клуба.
Напомним, что в первом матче 1/2 финала Лиги Чемпионов ПСЖ проиграл "Манчестер Сити" на своем поле со счетом 1:2. Ответный матч состоится 4 мая.
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