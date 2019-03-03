Неймар сделал громкое заявление о возможном переходе в "Реал"

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Неймар сделал громкое заявление о возможном переходе в "Реал"
Бразильский нападающий ПСЖ Неймар опроверг слухи о том, что он хочет перейти в мадридский "Реал".

"Реал" является одним из главных клубов мира. Играть за него мечтает каждый футболист. Но я не говорю, что хочу перейти в "Реал". Я счастлив в ПСЖ, хотя никто не может знать наверняка, что ждет его в будущем. Я очень уважаю "Реал", но сейчас вижу себя в ПСЖ", - приводит слова Неймара Marca.

Ранее сообщалось, что Неймар является одной из главных целей "Реала" в летнее трансферное окно.

В нынешнем сезоне 27-летний бразилец провел за ПСЖ 23 матча во всех турнирах, забил 20 голов и отдал 11 результативных передач. В данный момент форвард восстанавливается после перелома пятой плюсневой кости правой ноги. Его возвращение в строй ожидается в апреле.

Не пропустите: Отец Неймара оценил вероятность перехода форварда в "Реал". | http://soccernews.ru

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