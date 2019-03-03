Неймар сделал громкое заявление о возможном переходе в "Реал"
Бразильский нападающий ПСЖ Неймар опроверг слухи о том, что он хочет перейти в мадридский "Реал".
"Реал" является одним из главных клубов мира. Играть за него мечтает каждый футболист. Но я не говорю, что хочу перейти в "Реал". Я счастлив в ПСЖ, хотя никто не может знать наверняка, что ждет его в будущем. Я очень уважаю "Реал", но сейчас вижу себя в ПСЖ", - приводит слова Неймара Marca.
Ранее сообщалось, что Неймар является одной из главных целей "Реала" в летнее трансферное окно.
В нынешнем сезоне 27-летний бразилец провел за ПСЖ 23 матча во всех турнирах, забил 20 голов и отдал 11 результативных передач. В данный момент форвард восстанавливается после перелома пятой плюсневой кости правой ноги. Его возвращение в строй ожидается в апреле.
Не пропустите: Отец Неймара оценил вероятность перехода форварда в "Реал". | http://soccernews.ru
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|Атлетико Мадрид
|25
|50
|3
|Реал Мадрид
|26
|48
|4
|Хетафе
|26
|42
|5
|Алавес
|26
|40
|6
|Севилья
|26
|37
|7
|Бетис
|26
|36
|8
|Реал Сосьедад
|25
|35
|9
|Эйбар
|26
|34
|10
|Валенсия
|25
|33
|11
|Атлетик Бильбао
|25
|33
|12
|Эспаньол
|26
|33
|13
|Жирона
|26
|31
|14
|Леганес
|25
|30
|15
|Леванте
|25
|30
|16
|Реал Вальядолид
|26
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|Сельта Виго
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|Вильярреал
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