Неймар сделал комплимент Месси

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Неймар сделал комплимент Месси

Форвард ПСЖ Неймар очень лестно отозвался о капитане "Барселоны" Лионеле Месси.

"Для меня Месси - лучший футболист мира. Он лучший из всех игроков, кого я видел когда-либо. У нас был с ним великолепный дуэт. Для меня было удовольствием и честью играть рядом с ним. И, кроме того, он мой друг", - цитирует бразильца Goal.com.

Напомним, что Месси и Неймар выступали вместе за "Барселону" с 2013 по 2017 год.

В течение четырёх сезонов "блауграна" с аргентинцем и бразильцем в составе выиграла 9 трофеев.

Не пропустите: СМИ: Неймар готов рассмотреть предложения от четырёх клубов. | http://soccernews.ru
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Комментарии

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Карлыч69
Карлыч69

Просрал ты не только друга, а свою честь. Теперь будешь до конца своих дней сопли пускать!

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OkTawius
Димон

Бедняга, хоть бы язык ему не засосало

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