Неймар сделал подземный ночной клуб в своём бразильском доме

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Неймар сделал подземный ночной клуб в своём бразильском доме

Фото инстаграм Неймара

СМИ узнали о планах нападающего ПСЖ Неймара устроить грандиозную предновогоднюю вечеринку.

По информации Mundo Deportivo, развлекательное мероприятие пройдёт в бразильском особняке 29-летнего футболиста.

Специально для этого звёздный форвард сделал подземный ночной клуб в своём доме.

Из-за травмы Неймар не играет ровно месяц. В текущем сезоне он провёл за ПСЖ 14 матчей, забил 3 гола и сделал 3 ассиста.

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