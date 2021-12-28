Неймар сделал подземный ночной клуб в своём бразильском доме
Фото инстаграм Неймара
СМИ узнали о планах нападающего ПСЖ Неймара устроить грандиозную предновогоднюю вечеринку.
По информации Mundo Deportivo, развлекательное мероприятие пройдёт в бразильском особняке 29-летнего футболиста.
Специально для этого звёздный форвард сделал подземный ночной клуб в своём доме.
Из-за травмы Неймар не играет ровно месяц. В текущем сезоне он провёл за ПСЖ 14 матчей, забил 3 гола и сделал 3 ассиста.
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