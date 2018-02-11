Неймар сделал татуировку в честь победы с "Барселоной" в Лиге Чемпионов

Форвард французского ПСЖ Неймар сделал татуировку в честь своей победы с каталонской "Барселоной" в Лиге Чемпионов в 2015-м году.

Так, отныне на правой ноге бразильца будет красоваться изображение самого престижного европейского кубка на клубном уровне с датой победы "сине-гранатовых" над туринским "Ювентусом" в финале турнира.

Напомним, вчера гол Неймара помог ПСЖ обыграть "Тулузу". | soccernews.ru