Неймар сделал татуировку в честь победы с "Барселоной" в Лиге Чемпионов

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Неймар сделал татуировку в честь победы с "Барселоной" в Лиге ЧемпионовФорвард французского ПСЖ Неймар сделал татуировку в честь своей победы с каталонской "Барселоной" в Лиге Чемпионов в 2015-м году.

Так, отныне на правой ноге бразильца будет красоваться изображение самого престижного европейского кубка на клубном уровне с датой победы "сине-гранатовых" над туринским "Ювентусом" в финале турнира.

Напомним, вчера гол Неймара помог ПСЖ обыграть "Тулузу". | soccernews.ru

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