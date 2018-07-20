Неймар сделал заявление о переходе в ПСЖ Буффона



Нападающий ПСЖ Неймар прокомментировал переход в парижский клуб вратаря Джанлуиджи Буффона.

"Для меня будет честью находиться в одной раздевалке с таким легендарным голкипером, как Буффон. Это касается не только уровня его игры, но также и его личности. У него много сильных качеств", – приводит слова Неймара Football Italia.

Напомним, что 40-летний Буффон подписал с ПСЖ двухлетний контракт.

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