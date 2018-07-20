Неймар сделал заявление по будущему в ПСЖ

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Неймар сделал заявление по будущему в ПСЖФорвард ПСЖ Неймар не собирается покидать парижский клуб.

Напомним, что 26-летним бразильцем активно интересуется "Реал".

"Я останусь в "ПСЖ". У меня есть контракт с этим клубом, я хочу достичь самых высоких целей в его составе. Надеюсь, у нас будет успешный сезон", - цитирует Неймара Fox Sports.

В минувшем сезоне Неймар провел 30 игр в составе французского клуба и забил 29 голов. 

Читайте: "Реал" определился с суммой, которую будет готов выложить за Неймара | http://soccernews.ru

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