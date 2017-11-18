Неймар съехал из своего особняка в Париже

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Неймар съехал из своего особняка в Париже

Нападающий ПСЖ Неймар съехал из своего шикарного пятиэтажного особняка в Париже, сообщает Le Parisien.

По сведениям издания, 25-летний бразилец сменил жильё из соображений безопасности. Проблема была в том, что очень много фанатов залезали на территорию виллы звёздного футболиста.

Напомним, что Неймар купил этот особняк за 8 миллионов евро. О расположении нового дома форварда парижан не сообщается.

Не пропустите: ПСЖ опроверг информацию о том, что сумма отступных за Неймара составляет 222 миллиона евро. | http://soccernews.ru

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