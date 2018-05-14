Неймар: "Сейчас не время говорить о трансферах"

Форвард ПСЖ Неймар дал комментарий слухам, согласно которым он может покинуть свой клуб уже ближайшим летом.

"Все знают, чего я здесь добился и сколько голов забил. Моя цель сейчас - это предстоящий Чемпионат Мира. Сейчас не время говорить о трансферах. Я немного устал от этого уже", - цитирует 26-летнего нападающего парижан goal.com.

Напомним, Неймар назван лучшим игроком французской Лиги 1. | soccernews.ru