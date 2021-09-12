Неймар сфотографировался с 216-сантиметровым баскетболистом (фото)

Фото: инстаграм Неймара/Автор неизвестен

Нападающий сборной Бразилии и "Пари Сен-Жермен" Неймар сфотографировался с центровым "Ютой Джаз" и сборной Франции Руди Гобером.

"Высокий гость на "Парк де Пренс". Руди Гобер", - говорится в твиттере ПСЖ.

Стоит отметить, что рост Гобера составляет 216 см, а Неймара - 175 см.

29-летний Неймар в нынешнем сезоне провел за ПСЖ один матч и не отметился результативными действиями. Его контракт с клубом действует до лета 2025 года.

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