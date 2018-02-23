Неймар сфотографировался в дизайнерской пижаме

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Неймар сфотографировался в дизайнерской пижаме

Бразильский нападающий ПСЖ Неймар опубликовал на своей странице в Instagram новое фото.

В нем форвард позирует в пижаме леопардового цвета от Dolce&Gabbana. Стоимость подобного комплекта ночной одежды составляет порядка 1700 евро.

Фото: Неймар в пижаме.

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