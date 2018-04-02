Неймар сфотографировался в футболке другого клуба

Форвард ПСЖ Неймар сфотографировался в футболке "Фламенго".

Фото главной звезды парижан в своем инстаграм выложил один из друзей футболиста.

Отметим, что в Бразилии Неймар выступал за "Сантос", но играя уже в Европе, он не раз заявлял, что в будущем хотел бы попробовать свои силы во "Фламенго".

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