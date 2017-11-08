Нападающий ПСЖ Неймар симулировал травму из-за нежелания играть в Лиге 1, сообщает Sport.es.

По информации ресурса, 25-летний бразилец пожаловался на недомогание, чтобы не ехать на гостевой матч с "Анжером".

Однако, как утверждает источник, истинная причина кроется в том, что Неймар разочарован низким уровнем соперников по чемпионату и состоянием многих французских стадионов.

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