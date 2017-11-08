Неймар симулировал травму из-за нежелания играть в Лиге 1

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Неймар симулировал травму из-за нежелания играть в Лиге 1

Нападающий ПСЖ Неймар симулировал травму из-за нежелания играть в Лиге 1, сообщает Sport.es.

По информации ресурса, 25-летний бразилец пожаловался на недомогание, чтобы не ехать на гостевой матч с "Анжером".

Однако, как утверждает источник, истинная причина кроется в том, что Неймар разочарован низким уровнем соперников по чемпионату и состоянием многих французских стадионов.

Не пропустите: Неймар недоволен Эмери и считает его слабым тренером. | http://soccernews.ru

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Дурак Неймар!!!

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