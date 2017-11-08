Неймар симулировал травму из-за нежелания играть в Лиге 1
Нападающий ПСЖ Неймар симулировал травму из-за нежелания играть в Лиге 1, сообщает Sport.es.
По информации ресурса, 25-летний бразилец пожаловался на недомогание, чтобы не ехать на гостевой матч с "Анжером".
Однако, как утверждает источник, истинная причина кроется в том, что Неймар разочарован низким уровнем соперников по чемпионату и состоянием многих французских стадионов.
Не пропустите: Неймар недоволен Эмери и считает его слабым тренером. | http://soccernews.ru
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|ПСЖ
|12
|32
|2
|Монако
|12
|28
|3
|Лион
|12
|25
|4
|Марсель
|12
|24
|5
|Нант
|12
|23
|6
|Сент-Этьен
|12
|18
|7
|ФК Кан
|12
|18
|8
|Монпелье
|12
|16
|9
|Бордо
|12
|16
|10
|Ренн
|12
|15
|11
|Труа
|12
|15
|12
|Тулуза
|12
|15
|13
|Генгам
|12
|14
|14
|Анжер
|12
|13
|15
|Ницца
|12
|13
|16
|Дижон
|12
|12
|17
|Амьен
|11
|11
|18
|Страсбур
|12
|10
|19
|Лилль
|11
|9
|20
|Метц
|12
|3