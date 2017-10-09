Неймар склоняет Коутиньо к переходу в ПСЖ

Вингер французского ПСЖ Неймар склоняет полузащитника английского "Ливерпуля" Филиппе Коутиньо к переходу в свой клуб.

Как информирует La Sexta, звездный новичок "красно-синих" регулярно контактирует с 25-летним хавбеком, находясь в расположении национальной сборной Бразилии, на предмет возможного переезда игрока "красных" в Париж. При этом Неймар настоятельно рекомендует Коутиньо не переходить в каталонскую "Барселону".

Напомним, Неймар просил УЕФА дисквалифицировать "Барселону" из еврокубков. | soccernews.ru