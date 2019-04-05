Неймар скучает по "Барселоне"

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Неймар скучает по "Барселоне"

Форвард ПСЖ Неймар решил вспомнить о времени, проведенном в "Барселоне".

"Мы были отличной командой. Как на поле, так и вне его. У нас были особенные отношения. Признаться, я скучаю по тем моментам", - приводит слова Неймара The Sun.

Напомним, что Неймар выступал за "Барселону" с 2013 по 2017 год. За это время он провел 186 матчей, забил 105 голов и отдал 71 ассист.

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