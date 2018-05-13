Неймар скучает по Месси и Суаресу
Нападающий ПСЖ Неймар рассказал о своей дружбе с Лионелем Месси и Луисом Суаресом.
"Я отлично сыгрался с Месси, а потом пришел Суарес - он стал вишенкой на торте. Все это было здорово и для нашего трио, и для команды. Мы стали неразлучными. И были так близки, что подшучивали друг с другом, когда у кого-то из нас что-то не получалось.
Я скучаю по игре с Месси и Суаресом. Мы были счастливыми друзьями" - приводит слова Неймара Four Four Two.
Читайте также: В "Барселоне" считают, что Неймар с самого начала хотел играть за "Реал". | http://soccernews.ru
опрос
главное
-
Итоги 37 тура Ла Лиги в цифрах и фактах
-
Итоги и символическая сборная заключительного тура АПЛ
-
Сумасшедшая перестрелка в Валенсии: "Леванте" нанес первое поражение "Барселоне"
-
Турин снова чемпион! "Ювентус" играет вничью с "Ромой"
-
Есть рекордная сотня! "Манчестер Сити" минимально обыгрывает "Саутгемптон"
Лента новостей
-
В следующем сезоне два игрока дубля будут переведены в первую команду "Барселоны"
-
РФПЛ: Итоги сезона 2017/2018
-
"Манчестер Юнайтед" готов заплатить 100 миллионов евро за ключевого игрока "Барселоны"
-
Еще один российский топ-клуб проявляет интерес к Балотелли
-
"Арсенал" готов заплатить 60 миллионов евро за игрока "Наполи"
-
Гамейро: "Уход Гризманна будет потерей для "Атлетико"
-
Анчелотти готов возглавить итальянский топ-клуб
-
Сенников: "В игре с Испанией Россия способна сотворить чудо"
-
Абрамович сократит свои расходы на "Челси"
-
Зидан определился с приоритетной трансферной целью "Реала" на лето
-
"Интер" возобновил интерес к основному хавбеку "Атлетико"
-
Болельщики "Зенита" хотят видеть новым главным тренером команды Семака
-
Роналдо: "Неймар вписывается в игру "Реала"
-
В понедельник ПСЖ объявит имя своего нового наставника
-
Врубай VPN и подписывайся на канал Soccernews в Telegram
-
Неймар: "Сейчас не время говорить о трансферах"
-
Бабаев: "Хотим, чтобы Березуцкие и Игнашевич остались с нами еще на сезон"
-
В сферу интересов "Ювентуса" входит пять полузащитников
-
Эмери признан лучшим тренером чемпионата Франции
-
Месси определил трех виновников поражения от "Леванте"
Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|ПСЖ
|37
|92
|2
|Монако
|37
|77
|3
|Лион
|37
|75
|4
|Марсель
|37
|74
|5
|Ренн
|37
|57
|6
|Ницца
|37
|54
|7
|Бордо
|37
|52
|8
|Сент-Этьен
|37
|52
|9
|Монпелье
|37
|50
|10
|Нант
|37
|49
|11
|Генгам
|37
|47
|12
|Амьен
|37
|45
|13
|Дижон
|37
|45
|14
|Анжер
|37
|41
|15
|Лилль
|37
|38
|16
|Страсбур
|37
|38
|17
|ФК Кан
|37
|37
|18
|Тулуза
|37
|34
|19
|Труа
|37
|33
|20
|Метц
|37
|26