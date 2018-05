Неймар скучает по Месси и Суаресу

Нападающий ПСЖ Неймар рассказал о своей дружбе с Лионелем Месси и Луисом Суаресом.

"Я отлично сыгрался с Месси, а потом пришел Суарес - он стал вишенкой на торте. Все это было здорово и для нашего трио, и для команды. Мы стали неразлучными. И были так близки, что подшучивали друг с другом, когда у кого-то из нас что-то не получалось.

Я скучаю по игре с Месси и Суаресом. Мы были счастливыми друзьями" - приводит слова Неймара Four Four Two.

