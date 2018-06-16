Неймар сменил имидж перед стартом на ЧМ-2018
Форвард сборной Бразилии Неймар сменил имидж перед стартом своей команды на Чемпионате Мира 2018 года.
Звёздный футболист осветлил свои волосы. По некоторым данным, он сделал это "на удачу".
Не пропустите: Неймар: "При всей своей скромности, я - лучший футболист мира на данный момент". | http://soccernews.ru
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