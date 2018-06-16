Неймар сменил имидж перед стартом на ЧМ-2018

1 Теги бразилиянеймар

Неймар сменил имидж перед стартом на ЧМ-2018

Форвард сборной Бразилии Неймар сменил имидж перед стартом своей команды на Чемпионате Мира 2018 года.

Звёздный футболист осветлил свои волосы. По некоторым данным, он сделал это "на удачу".

Не пропустите: Неймар: "При всей своей скромности, я - лучший футболист мира на данный момент". | http://soccernews.ru

Комментарии
ВИКТОР

прическа спагети

Ответить

опрос

Кто станет лучшим бомбардиром ЧМ-2018?
Все опросы

главное

Неймар и компания вступают в бой: Бразилия встретится со Швейцарией

Неймар и компания вступают в бой: Бразилия встретится со Швейцарией

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Группа A М О
1 Россия 1 3
2 Уругвай 1 3
3 Египет 1 0
4 Саудовская Аравия 1 0
Группа B М О
1 Иран 1 3
2 Португалия 1 1
3 Испания 1 1
4 Марокко 1 0
Группа C М О
1 Франция 1 3
2 Дания 1 3
3 Австралия 1 0
4 Перу 1 0
Группа D М О
1 Хорватия 1 3
2 Аргентина 1 1
3 Исландия 1 1
4 Нигерия 1 0
Группа E М О
1 Бразилия 0 0
2 Швейцария 0 0
3 Коста-Рика 0 0
4 Сербия 0 0
Группа F М О
1 Германия 0 0
2 Мексика 0 0
3 Швеция 0 0
4 Южная Корея 0 0
Группа G М О
1 Бельгия 0 0
2 Панама 0 0
3 Тунис 0 0
4 Англия 0 0
Группа H М О
1 Польша 0 0
2 Сенегал 0 0
3 Колумбия 0 0
4 Япония 0 0
Полная таблица

топ-5 тегов