Неймар сменил имидж перед стартом на ЧМ-2018

Форвард сборной Бразилии Неймар сменил имидж перед стартом своей команды на Чемпионате Мира 2018 года.

Звёздный футболист осветлил свои волосы. По некоторым данным, он сделал это "на удачу".

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