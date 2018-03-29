Неймар сможет сыграть в финале кубка Франции

Форвард ПСЖ Неймар, восстанавливающийся после трещины пятой плюсневой кости, сможет сыграть в финале кубка Франции, если его команда сможет туда квалифицироваться.

Так, по сведениям UOL Esporte, возвращение к тренировочному процессу 26-летнего нападающего парижан намечено на конец апреля. Учитывая это, вполне вероятно, что бразилец будет готов выйти на поле 8-го мая, когда состоится главный матч кубка Франции.

Напомним, Роберто Карлос оценил шансы Неймара превзойти Месси и Роналду. | soccernews.ru