Неймар: "Сначала было боязно играть"

Нападающий сборной Бразилии Неймар рассказал о том, чувствует ли последствия от недавней травмы.

Форвард отметился забитым мячом в товарищеском матче с Австрией (3:0).

"Сначала было немного боязно играть. Но уже после первого удара все было в порядке. Я стал спокойнее, заиграл в обычном режиме. Результатом очень доволен. Рад, что набрал форму", - сказал он.

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