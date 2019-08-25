Неймар снова не попал в заявку ПСЖ на матч 3-го тура Лиги 1

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Неймар снова не попал в заявку ПСЖ на матч 3-го тура Лиги 1

Нападающий ПСЖ не включил нападающего Неймар в заявку на матч 3-го тура Лиги 1 с "Тулузой".

На официальном сайте клуба сообщается, что бразилец травмирован. Первые две игры сезона форвард также не участвовал в матчах парижан.

Ранее сообщалось, что 27-летний футболист в скором времени покинет ПСЖ. Им интересуется "Барселона" и "Реал".

Напомним, футболист перешел в парижский клуб из "Барселоны" в 2017 году за 222 миллиона евро.

Матч ПСЖ - "Тулуза" пройдет сегодня, 25 августа. Начало - в 22:00 (мск).

А еще: "Барселона" подготовила для ПСЖ два предложения по трансферу Неймара| http://soccernews.ru
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