Неймар снова принес ПСЖ победу в чемпионате Франции
В рамках 8-го тура французской Лиги 1 ПСЖ на выезде переиграл "Бордо".
Теперь парижане имеют в своем активе 18 очков и возглавляют турнирную таблицу.
"Бордо" - ПСЖ 0:1
Гол: Неймар, 70 - 0:1
"Бордо": Костиль, Пабло (Бенито, 77), Косьельни, Мешер, Кватенг, Тчуамени, Отавио, Адли (де Превиль, 56), Калу, Бриан (Аит-Беннассер, 68), Хван Ый Чжо.
ПСЖ: Навас, Тиаго Силва, Курзава, Диалло, Маркиньос, Ди Мария (Бернат, 88), Гуйе, Сарабия (Мбаппе, 60), Верратти, Менье, Неймар.
Предупреждения: Маркиньос (30), Ди Мария (72), Верратти (90).
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