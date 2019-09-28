Неймар снова принес ПСЖ победу в чемпионате Франции

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Неймар снова принес ПСЖ победу в чемпионате Франции

В рамках 8-го тура французской Лиги 1 ПСЖ на выезде переиграл "Бордо".

Теперь парижане имеют в своем активе 18 очков и возглавляют турнирную таблицу.

"Бордо" - ПСЖ 0:1

Гол: Неймар, 70 - 0:1

"Бордо": Костиль, Пабло (Бенито, 77), Косьельни, Мешер, Кватенг, Тчуамени, Отавио, Адли (де Превиль, 56), Калу, Бриан (Аит-Беннассер, 68), Хван Ый Чжо.

ПСЖ: Навас, Тиаго Силва, Курзава, Диалло, Маркиньос, Ди Мария (Бернат, 88), Гуйе, Сарабия (Мбаппе, 60), Верратти, Менье, Неймар.

Предупреждения: Маркиньос (30), Ди Мария (72), Верратти (90).

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3 Анжер Анжер 7 15
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5 Бордо Бордо 7 12
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