Неймар снова сменил имидж
Форвард ПСЖ Неймар предстал в новом образе.
Как сообщает Marca, 27-летний бразилец покрасил волосы в белый цвет. Неймар продемонстрировал свой новый имидж на турнире Red Bull Neymar Jr’s Five, который проходит в Бразилии.
Отметим, что 14 июля Неймар отправится в Париж, а 15 июля возобновит тренировки с ПСЖ.
Напомним, что Неймар недавно восстановился после травмы, из-за которой пропустил Кубок Америки-2019.
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|М
|О
|1
|ПСЖ
|38
|91
|2
|Лилль
|38
|75
|3
|Лион
|38
|72
|4
|Сент-Этьен
|38
|66
|5
|Марсель
|38
|61
|6
|Монпелье
|38
|59
|7
|Ницца
|38
|56
|8
|Реймс
|38
|55
|9
|Ним
|38
|53
|10
|Ренн
|38
|52
|11
|Страсбур
|38
|49
|12
|Нант
|38
|48
|13
|Анжер
|38
|46
|14
|Бордо
|38
|41
|15
|Амьен
|38
|38
|16
|Тулуза
|38
|38
|17
|Монако
|38
|36
|18
|Дижон
|38
|34
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|ФК Кан
|38
|33
|20
|Генгам
|38
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