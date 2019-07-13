Неймар снова сменил имидж

Форвард ПСЖ Неймар предстал в новом образе.

Как сообщает Marca, 27-летний бразилец покрасил волосы в белый цвет. Неймар продемонстрировал свой новый имидж на турнире Red Bull Neymar Jr’s Five, который проходит в Бразилии.

Отметим, что 14 июля Неймар отправится в Париж, а 15 июля возобновит тренировки с ПСЖ.

Напомним, что Неймар недавно восстановился после травмы, из-за которой пропустил Кубок Америки-2019.

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