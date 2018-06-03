Неймар снова в деле! Бразилия одолевает Хорватию на "Энфилде"

Планировавшийся изначально на вечер поединок сборных Бразилии и Хорватии, было в итоге решено перенести на полуденное время. Как результат – игрокам пришлось начинать матч на ярком и жарком солнце, которое сегодня светило над Ливерпулем. И вопрос "пострадает ли от этого качество игры в исполнении двух классных сборных", похоже, мало кого интересовал. Замена старта встречи была обусловлена чем-то другим.

Соперники уважительно начали матч по отношению друг к другу, не создав за первые 10 минут ни единого голевого момента. А вот дальше игра пошла чуть живее. Сначала отметились хорваты, весьма неплохо разыграв угловой. Модрич подал в центр штрафной, откуда Ловрен выстрелил головой, но совсем немного не попал в левый угол ворот Алиссона. Вскоре у "клетчатых" был хороший удар в исполнении Крамарича, который воспользовался "подарком" от Миранды, но голкипер "селесао" был начеку.

Номинальные хозяева поля подобной остротой похвастать не могли. Издали, конечно, били, в частности – Коутинью, но отправляв Филиппе мячи преимущественно на трибуны некогда родного "Энфилда". Ряд атак бразильцев строились через Виллиана, который то и дело пытался обострить игру на правом фланге. Но не один из прострелов игрока "Челси" не увенчался успехом. В итоге на перерыв команды ушли без забитых мячей, что соответствовало происходящему на поле.

А во втором тайме случилось то, чего многие ждали с нетерпением. На футбольное поле, после длительной паузы связанной с травмой, вернулся самый дорогой футболист планеты Неймар. Нужно отметить, что сборная Бразилии действительно заиграла интереснее. Однако счет мог открыть вовсе не Неймар. После разыгранного углового пробивал Марсело, но мяч в сантиметрах разминулся со створом ворот Субашича. Хорваты ответили не сразу, но момент тоже был голевым. Перишич с фланга подал на линию вратарской, откуда подсекал мяч в дальний угол Ребич – Алисон смог достать сферу.

А дальше Тите продолжил обновлять состав рядом замен, между которыми случился великолепный гол Неймара. Принял он мяч от Виллиана на входе в штрафную, качнул обманными движениями Врсалько, и что есть силы пробил под перекладину – 1:0. Красивейший гол и заявка на победу!

Теперь мы вправе были ожидать активных действий от подопечных Златко Далича. Но тренер "клетчатых", похоже, не делал ставку на результат. Своего лидера – Луку Модрича хорватский наставник поменял еще до гола. А Ракитич ушел с поля за 10 минут до конца матча.

А вот бразильцы доигрались еще до одного гола. Уже в компенсированное время Каземиро пасом из центра поля в штрафную нашел Фирмино, а тот укрыл корпусом мяч от Эдвая и перекинул сферу через Субашича – 2:0. "Энфилд" рукоплескал игроку родного клуба.

На том команды и разошлись. Бразильцы показали свою готовность номер один, а вот хорваты сыграли не сильнейшим составом, так что делать какие-то выводы не стоит.

Бразилия – Хорватия – 1:0

Голы: Неймар, 69 – 1:0. Фирмино, 90+3 – 2:0.

Бразилия: Алиссон, Данило, Миранда (Маркиньос, 65), Тиаго Силва, Марсело (Филипе Луис, 60), Каземиро, Фернандиньо (Неймар, 46), Паулиньо, Коутиньо (Тайсон, 80), Виллиан (Фред, 80), Жезус (Фирмино, 60).

Хорватия: Субашич, Врсалько (Эдвай, 87), Вида, Чорлука (Чалета-Цар, 52), Ловрен, Ракитич (Брадарич, 83), Бадель (Брозович, 61), Модрич (Ковачич, 58), Ребич (Пьяца, 64), Перишич, Крамарич.

Александр Никитин | http://soccernews.ru

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