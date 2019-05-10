Неймар снова задумался об уходе из ПСЖ

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Неймар снова задумался об уходе из ПСЖ

Будущее нападающего ПСЖ Неймара в клубе находится под вопросом, сообщает Le 10 Sport.

По информации источника, звёздный бразилец снова задумался о смене команды на фоне провального выступления парижан в концовке сезона.

Кроме того, 27-летний футболист крайне разочарован отсутствием успехов ПСЖ на еврокубковой арене.

Французский клуб купил Неймара в 2017 году за 222 миллиона евро. Контракт между сторонами рассчитан до 2022 года.

В текущем сезоне форвард забил 22 гола и сделал 12 ассистов в 27 матчах.

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