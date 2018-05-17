Неймар снялся в эротическом клипе



Нападающий ПСЖ Неймар принял участие в съемках рекламы одного из брендов одежды вместе со своей девушкой Бруной Маркезини.

В ролике парочка, находясь почти без одежды, откровенно позирует.

Видео: Эротика в исполнении Неймара.

"Bruna Marquezine e Neymar estrelam campanha de Dia dos Namorados" APRECIEM ESSE HINO pic.twitter.com/8DnivPXB0b — bru TO NAS OITAVAS DE FINAL DA LIBERTA (@brwcrf) 14 мая 2018 г.

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