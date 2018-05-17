Неймар снялся в эротическом клипе

Теги псжнеймар

Неймар снялся в эротическом клипе
Нападающий ПСЖ Неймар принял участие в съемках рекламы одного из брендов одежды вместе со своей девушкой Бруной Маркезини.

В ролике парочка, находясь почти без одежды, откровенно позирует.

Видео: Эротика в исполнении Неймара.

Не пропустите: "Реал" готов выделить на подписание Неймара рекордную в историю футбола сумму. | http://soccernews.ru

комментарии

опрос

Кто выиграет Чемпионат Мира 2018?
Все опросы

главное

Турнир прогнозов: анонс 55 тура

Турнир прогнозов: анонс 55 тура

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 ПСЖ 37 92
2 Монако 37 77
3 Лион 37 75
4 Марсель 37 74
5 Ренн 37 57
6 Ницца 37 54
7 Бордо 37 52
8 Сент-Этьен 37 52
9 Монпелье 37 50
10 Нант 37 49
11 Генгам 37 47
12 Амьен 37 45
13 Дижон 37 45
14 Анжер 37 41
15 Лилль 37 38
16 Страсбур 37 38
17 ФК Кан 37 37
18 Тулуза 37 34
19 Труа 37 33
20 Метц 37 26
Полная таблица

топ-5 тегов