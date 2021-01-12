Неймар снялся в рекламе новых бутс Puma

Бразильский нападающий "Пари Сен-Жермен" Неймар принял участие в съемках рекламы новых бутс Puma Future Z.

В ролике Неймар в новых бутсах обыгрывает всех соперников. Нападающий "Атлетико" Луис Суарес говорит бразильцу, что его игра сводит всех с ума. Ролик также смотрит инопланетянин, который задается вопросом, с какой планеты Неймар.

В нынешнем сезоне 28-летний Неймар провел за ПСЖ 12 матчей во всех турнирах, забил девять голов и отдал пять результативных передач. Его контракт с клубом действует до лета 2022 года.

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