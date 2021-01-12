Неймар снялся в рекламе новых бутс Puma

Теги псжнеймар

Неймар снялся в рекламе новых бутс Puma

Бразильский нападающий "Пари Сен-Жермен" Неймар принял участие в съемках рекламы новых бутс Puma Future Z.

В ролике Неймар в новых бутсах обыгрывает всех соперников. Нападающий "Атлетико" Луис Суарес говорит бразильцу, что его игра сводит всех с ума. Ролик также смотрит инопланетянин, который задается вопросом, с какой планеты Неймар.

В нынешнем сезоне 28-летний Неймар провел за ПСЖ 12 матчей во всех турнирах, забил девять голов и отдал пять результативных передач. Его контракт с клубом действует до лета 2022 года.

Не пропустите: Лапорта станет новым президентом "Барсы"! Что это значит для Месси, Гризманна и возможного трансфера Неймара?
��������...
Loading...
Комментарии

Авторизуйтесь что бы оставлять комментарии

главное

Transfermarkt составил сборную самых дорогих российских игроков, которые летом могут стать свободными агентами

Transfermarkt составил сборную самых дорогих российских игроков, которые летом могут стать свободными агентами

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 ПСЖ ПСЖ 27 68
2 Марсель Марсель 28 56
3 Ренн Ренн 28 50
4 Лилль Лилль 28 49
5 Ницца Ницца 28 41
6 Реймс Реймс 28 41
7 Лион Лион 28 40
8 Монпелье Монпелье 28 40
9 Монако Монако 28 40
10 Страсбур Страсбур 27 38
11 Анжер Анжер 28 39
12 Бордо Бордо 28 37
13 Нант Нант 28 37
14 Брест Брест 28 34
15 Метц Метц 28 34
16 Дижон Дижон 28 30
17 Сент-Этьен Сент-Этьен 28 30
18 Ним Ним 28 27
19 Амьен Амьен 28 23
20 Тулуза Тулуза 28 13
Полная таблица

топ-5 тегов