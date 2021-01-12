Неймар снялся в рекламе новых бутс Puma
Бразильский нападающий "Пари Сен-Жермен" Неймар принял участие в съемках рекламы новых бутс Puma Future Z.
В ролике Неймар в новых бутсах обыгрывает всех соперников. Нападающий "Атлетико" Луис Суарес говорит бразильцу, что его игра сводит всех с ума. Ролик также смотрит инопланетянин, который задается вопросом, с какой планеты Неймар.
В нынешнем сезоне 28-летний Неймар провел за ПСЖ 12 матчей во всех турнирах, забил девять голов и отдал пять результативных передач. Его контракт с клубом действует до лета 2022 года.
Не пропустите: Лапорта станет новым президентом "Барсы"! Что это значит для Месси, Гризманна и возможного трансфера Неймара?
��������...
Loading...
Комментарии
Лента новостей
-
Transfermarkt составил сборную самых дорогих российских игроков, которые летом могут стать свободными агентами
-
Неймар снялся в рекламе новых бутс Puma
-
"Реал" может избавиться от пяти футболистов по просьбе Зидана
-
Самедов прокомментировал свое возвращение в "Локомотив"
-
Александр Самедов вернулся в "Локомотив"
-
"Арсенал" может подписать чемпиона мира-2018
-
Несколько английских клубов интересуются Алексом Кралом
-
Василий Уткин отреагировал на смену руководства в московском "Динамо"
-
ПСЖ может продать Мбаппе ради Месси
-
Это’О сравнил Моуринью и Гвардиолу
-
1
Серхио Рамос больше не нужен "Реалу"? Перес может заменить своего капитана Алабой. Фанаты не против!
-
"Андерлехт" может подписать украинского нападающего
-
В РПЛ могут ввести дополнительную замену при подозрении на сотрясение мозга
-
Вальдес может вернуться в "Барселону"
-
ЦСКА контактировал с экс-капитаном "Наполи" Хамшиком
-
Защитник ПСЖ заболел коронавирусом
-
"Алавес" уволил главного тренера
-
Московское "Динамо" объявило об изменениях в руководстве клуба
-
Рио Фердинанд сравнил новичка "Манчестер Юнайтед" с Роналду
-
Источник: Промес хочет завершить карьеру в России
Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|ПСЖ
|27
|68
|2
|Марсель
|28
|56
|3
|Ренн
|28
|50
|4
|Лилль
|28
|49
|5
|Ницца
|28
|41
|6
|Реймс
|28
|41
|7
|Лион
|28
|40
|8
|Монпелье
|28
|40
|9
|Монако
|28
|40
|10
|Страсбур
|27
|38
|11
|Анжер
|28
|39
|12
|Бордо
|28
|37
|13
|Нант
|28
|37
|14
|Брест
|28
|34
|15
|Метц
|28
|34
|16
|Дижон
|28
|30
|17
|Сент-Этьен
|28
|30
|18
|Ним
|28
|27
|19
|Амьен
|28
|23
|20
|Тулуза
|28
|13