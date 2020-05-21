Неймар со своей девушкой попали на обложку GQ Россия

Форвард ПСЖ Неймар со своей девушкой Натальей Барулич попали на обложку журнала GQ Россия.

Бразилец и его пассия выложили в инстаграме фото из фотосессии для июньского номера журнала.

В текущем сезоне на счету Неймара 18 голов и 9 ассистов в 22 играх. Напомним, что сезон Лиги 1 был досрочно завершен.

Читайте также: Президент "Реала" мечтает купить Неймара. | http://soccernews.ru