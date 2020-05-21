Неймар со своей девушкой попали на обложку GQ Россия
Форвард ПСЖ Неймар со своей девушкой Натальей Барулич попали на обложку журнала GQ Россия.
Бразилец и его пассия выложили в инстаграме фото из фотосессии для июньского номера журнала.
В текущем сезоне на счету Неймара 18 голов и 9 ассистов в 22 играх. Напомним, что сезон Лиги 1 был досрочно завершен.
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|Реймс
|28
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|Лион
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|40
|8
|Монпелье
|28
|40
|9
|Монако
|28
|40
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|Страсбур
|27
|38
|11
|Анжер
|28
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|12
|Бордо
|28
|37
|13
|Нант
|28
|37
|14
|Брест
|28
|34
|15
|Метц
|28
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|16
|Дижон
|28
|30
|17
|Сент-Этьен
|28
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|Ним
|28
|27
|19
|Амьен
|28
|23
|20
|Тулуза
|28
|13