Неймар со своей девушкой попали на обложку GQ Россия

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Неймар со своей девушкой попали на обложку GQ Россия

Форвард ПСЖ Неймар со своей девушкой Натальей Барулич попали на обложку журнала GQ Россия.

Бразилец и его пассия выложили в инстаграме фото из фотосессии для июньского номера журнала.

В текущем сезоне на счету Неймара 18 голов и 9 ассистов в 22 играх. Напомним, что сезон Лиги 1 был досрочно завершен.

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