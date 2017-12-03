Неймар согласился перейти в "Реал" в 2019 году

Бразильский нападающий ПСЖ Неймар готов перейти в "Реал", сообщает Don Balon.

По сведениям издания, президент королевского клуба Флорентино Перес договорился с игроком о переходе в команду. Трансфер может состояться летом 2019 года и "Реал" заплатит за футболиста 250 миллионов евро.

Ранее сообщалось, что форвард разочарован переходом в ПСЖ и намерен покинуть клуб, но не может сделать это раньше 2019 года.

В этом сезоне 25-летний Неймар провел за ПСЖ 17 матчей во всех турнирах, забил 15 голов и отдал 12 результативных передач. Его контракт с клубом рассчитан до лета 2022 года.

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