Неймар согласовал новый контракт с ПСЖ: детали соглашения
Бразильский нападающий "Пари Сен-Жермен" Неймар продлит контракт с клубом, сообщает TNT Sports.
По сведениям источника, футболист подпишет с французским клубом соглашение до лета 2025 года. Нынешний контракт игрока истекает через полтора года. Ранее сообщалось, что ПСЖ готов сохранить зарплату бразильца, которая составляет около 30 миллионов евро в год.
28-летний Неймар выступает за ПСЖ с 2017 года. Всего он провел за французский клуб 101 матч во всех турнирах, забил 83 гола и отдал 46 результативных передач.
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|Команда
|М
|О
|1
|ПСЖ
|27
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|2
|Марсель
|28
|56
|3
|Ренн
|28
|50
|4
|Лилль
|28
|49
|5
|Ницца
|28
|41
|6
|Реймс
|28
|41
|7
|Лион
|28
|40
|8
|Монпелье
|28
|40
|9
|Монако
|28
|40
|10
|Страсбур
|27
|38
|11
|Анжер
|28
|39
|12
|Бордо
|28
|37
|13
|Нант
|28
|37
|14
|Брест
|28
|34
|15
|Метц
|28
|34
|16
|Дижон
|28
|30
|17
|Сент-Этьен
|28
|30
|18
|Ним
|28
|27
|19
|Амьен
|28
|23
|20
|Тулуза
|28
|13