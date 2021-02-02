Неймар согласовал новый контракт с ПСЖ: детали соглашения

Бразильский нападающий "Пари Сен-Жермен" Неймар продлит контракт с клубом, сообщает TNT Sports.

По сведениям источника, футболист подпишет с французским клубом соглашение до лета 2025 года. Нынешний контракт игрока истекает через полтора года. Ранее сообщалось, что ПСЖ готов сохранить зарплату бразильца, которая составляет около 30 миллионов евро в год.

28-летний Неймар выступает за ПСЖ с 2017 года. Всего он провел за французский клуб 101 матч во всех турнирах, забил 83 гола и отдал 46 результативных передач.

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