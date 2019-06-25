Неймар согласовал с "Барселоной" условия личного контракта
Нападающий ПСЖ Неймар всё ближе к возвращению в "Барселону", сообщает Sport.es.
По данным ресурса, 27-летний футболист согласовал с каталонским клубом условия личного контракта.
Речь идёт о соглашении до 2024 года с зарплатой 24 миллиона евро за сезон. Столько же бразилец зарабатывал до ухода в ПСЖ два года назад.
Стоит отметить, что оклад Неймара в парижском гранде составляет 36,8 миллионов евро, то есть ради трансфера в "Барелону" он пойдёт на понижение жалования в 1,5 раза.
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