Неймар согласовал с "Барселоной" условия личного контракта

Теги псжбарселонанеймартрансферы

Неймар согласовал с "Барселоной" условия личного контракта

Нападающий ПСЖ Неймар всё ближе к возвращению в "Барселону", сообщает Sport.es.

По данным ресурса, 27-летний футболист согласовал с каталонским клубом условия личного контракта.

Речь идёт о соглашении до 2024 года с зарплатой 24 миллиона евро за сезон. Столько же бразилец зарабатывал до ухода в ПСЖ два года назад.

Стоит отметить, что оклад Неймара в парижском гранде составляет 36,8 миллионов евро, то есть ради трансфера в "Барелону" он пойдёт на понижение жалования в 1,5 раза.

Не пропустите: Неймар готов публично извиниться перед "Барселоной". | http://soccernews.ru
��������...
Loading...
Комментарии

Авторизуйтесь что бы оставлять комментарии

опрос

Кто получит Золотой мяч в 2019 году
Все опросы
Загрузка...

главное

Глушаков определился с приоритетным местом продолжения карьеры

Глушаков определился с приоритетным местом продолжения карьеры

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Барселона Барселона 38 87
2 Атлетико Мадрид Атлетико Мадрид 38 76
3 Реал Мадрид Реал Мадрид 38 68
4 Валенсия Валенсия 38 61
5 Хетафе Хетафе 38 59
6 Севилья Севилья 38 59
7 Эспаньол Эспаньол 38 53
8 Атлетик Бильбао Атлетик Бильбао 38 53
9 Реал Сосьедад Реал Сосьедад 38 50
10 Бетис Бетис 38 50
11 Алавес Алавес 38 50
12 Эйбар Эйбар 38 47
13 Леганес Леганес 38 45
14 Вильярреал Вильярреал 38 44
15 Леванте Леванте 38 44
16 Реал Вальядолид Реал Вальядолид 38 41
17 Сельта Виго Сельта Виго 38 41
18 Жирона Жирона 38 37
19 Уэска Уэска 38 33
20 Райо Вальекано Райо Вальекано 38 32
Полная таблица

топ-5 тегов