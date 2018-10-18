Неймар согласовал с президентом ПСЖ свою трансферную стоимость
Ведущий форвард ПСЖ Неймар согласовал с президентом клуба Нассером Ганимом Аль-Хелаифи свою трансферную стоимость.
Так, согласно информации SER, бразилец и босс парижан сошлись на том, что футболист сможет покинуть "Парк де Пренс" следующим летом, если потенциальный покупатель выложит за него 220 миллионов евро. При этом через год данная сумма, согласно договоренности, снизится до 200 миллионов евро.
ПСЖ приобрел Неймара у "Барселоны" летом 2017-го года за 222 миллиона евро.
Напомним, ведущие игроки "Барселоны" поддержали возможное возвращение Неймара. | soccernews.ru
опрос
Лента новостей
-
Алан Ширер пристыдил Салаха
-
"Барселона" - "Леганес": видеотрансляция матча 20-го тура чемпионата Испании
-
"Нант" заинтересован в игроке "Марселя"
-
ПСЖ планирует купить игрока "Наполи" Аллана
-
Пол Скоулз возглавил клуб четвертого дивизиона "Олдхэм"
-
Гвардиола ярко высказался о предстоящих матчах с "Ливерпулем" и "Манчестер Юнайтед"
-
"Ростов" высказался о переносе матча Кубка России с "Краснодаром"
-
"Арсенал" предложил "Баварии" громкий обмен игроками
-
Спалетти прокомментировал матч с "Сассуоло"
-
Селихов и Зе Луиш пропустили тренировку "Спартака"
-
Почеттино рассказал о ситуации с травмированными игроками в команде
-
"Манчестер Сити" нацелился на игрока "Шальке"
-
Сын Веа забил гол в первом матче за "Селтик"
-
"Дженоа" - "Милан": видеотрансляция матча 20-го тура Серии А
-
Кадар высказался о несостоявшимся переходе в "Зенит"
-
Моуринью рассказал о забавном случае в "Челси"
-
"Наполи" - "Лацио": видеотрансляция матча 20-го тура чемпионата Италии
-
"Челси" готов заплатить крупную сумму за Коутинью
-
Девушка дня: Роберта Синополи - очаровательная жена Клаудио Маркизио
-
Солари рассказал о целях "Реала"
Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|ПСЖ
|19
|53
|2
|Лилль
|21
|40
|3
|Сент-Этьен
|20
|36
|4
|Лион
|20
|34
|5
|Страсбур
|21
|32
|6
|Монпелье
|19
|31
|7
|Ницца
|21
|31
|8
|Ренн
|20
|29
|9
|Марсель
|19
|28
|10
|Реймс
|21
|28
|11
|Ним
|20
|26
|12
|Бордо
|19
|25
|13
|Тулуза
|21
|25
|14
|Нант
|20
|23
|15
|Анжер
|19
|20
|16
|ФК Кан
|20
|18
|17
|Амьен
|21
|18
|18
|Дижон
|19
|17
|19
|Монако
|21
|15
|20
|Генгам
|21
|14