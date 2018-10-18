Неймар согласовал с президентом ПСЖ свою трансферную стоимость

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Неймар согласовал с президентом ПСЖ свою трансферную стоимостьВедущий форвард ПСЖ Неймар согласовал с президентом клуба Нассером Ганимом Аль-Хелаифи свою трансферную стоимость.

Так, согласно информации SER, бразилец и босс парижан сошлись на том, что футболист сможет покинуть "Парк де Пренс" следующим летом, если потенциальный покупатель выложит за него 220 миллионов евро. При этом через год данная сумма, согласно договоренности, снизится до 200 миллионов евро.

ПСЖ приобрел Неймара у "Барселоны" летом 2017-го года за 222 миллиона евро.

Напомним, ведущие игроки "Барселоны" поддержали возможное возвращение Неймара. | soccernews.ru

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