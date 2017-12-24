Неймар согласовал с "Реалом" свой трансфер

Форвард французского ПСЖ Неймар согласовал с мадридским "Реалом" свой трансфер, информирует Express со ссылкой на испанскую прессу.

Сообщается, что 25-летний нападающий парижан дал свое согласие на переход в королевский клуб по окончанию сезона 2018/2019. Президент "сливочных" Флорентино Перес был готов подписать бразильца уже летом следующего года, однако футболист предпочитает сначала добиться успеха с "красно-синими", а уже потом перебраться в Мадрид.

Напомним, Дани Алвес верит в выигрыш "Золотого мяча" Неймаром. | soccernews.ru