Неймар согласовал условия своего летнего перехода в "Реал"

Форвард французского ПСЖ Неймар согласовал условия своего летнего перехода в мадридский "Реал", информирует испанская пресса.

Сообщается, что 25-летний бразилец достиг полной договоренности с королевским клубом о его трансфере по окончанию текущего сезона. За нападающего "сливочные" заплатят парижанам 222 миллиона евро, за которые он ранее перебрался во Францию из каталонской "Барселоны". Зарплата Неймара в "Реале" будет составлять 40 миллионов евро в год.

Напомним, Эмери в очередной раз похвалил Неймара. | soccernews.ru