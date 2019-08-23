Неймар сообщил "Барселоне" и "Реалу" свои финансовые требования
Нападающий ПСЖ Неймар сообщил "Барселоне" и "Реалу", на каких условиях он может к ним присоединиться, сообщается в телепередаче Jugones.
По сведениям источника, футболист хочет получить пятилетний контракт на общую сумму в 175 миллионов евро.
Напомним, что форвард твердо настроен сменить клуб в летнее трансферное окно, хотя его контракт с ПСЖ действует до лета 2022 года.
27-летний Неймар выступает за ПСЖ с 2017 года. Всего он провел за парижский клуб 58 матчей, забил 51 гол и отдал 29 голевых передач.
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|Команда
|М
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|1
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|1
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|1
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|1
|3
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|Атлетик Бильбао
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|6
|Атлетико Мадрид
|1
|3
|7
|Алавес
|1
|3
|8
|Осасуна
|1
|3
|9
|Гранада
|1
|1
|10
|Вильярреал
|1
|1
|11
|Реал Сосьедад
|1
|1
|12
|Валенсия
|1
|1
|13
|Эйбар
|1
|0
|14
|Бетис
|1
|0
|15
|Барселона
|1
|0
|16
|Хетафе
|1
|0
|17
|Леганес
|1
|0
|18
|Леванте
|1
|0
|19
|Сельта Виго
|1
|0
|20
|Эспаньол
|1
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