Неймар сообщил "Барселоне" и "Реалу" свои финансовые требования



Нападающий ПСЖ Неймар сообщил "Барселоне" и "Реалу", на каких условиях он может к ним присоединиться, сообщается в телепередаче Jugones.

По сведениям источника, футболист хочет получить пятилетний контракт на общую сумму в 175 миллионов евро.

Напомним, что форвард твердо настроен сменить клуб в летнее трансферное окно, хотя его контракт с ПСЖ действует до лета 2022 года.

27-летний Неймар выступает за ПСЖ с 2017 года. Всего он провел за парижский клуб 58 матчей, забил 51 гол и отдал 29 голевых передач.

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