Неймар сообщил игрокам "Барселоны" о решении перейти в ПСЖ

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Неймар сообщил игрокам "Барселоны" о решении перейти в ПСЖ

Нападающий "Барселоны" Неймар сообщил футболистам каталонской команды о своём решении перебраться в ПСЖ, сообщает Sport.es.

По информации ресурса, в среду бразилец прибыл в спортивный комплекс "Сьютат Эспортива", чтобы попрощаться с одноклубниками.

Также отмечается, что многие игроки "Барселоны" пытались переубедить Неймара, однако тот отметил, что его решение окончательное.

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