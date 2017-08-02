Неймар сообщил игрокам "Барселоны" о решении перейти в ПСЖ

Нападающий "Барселоны" Неймар сообщил футболистам каталонской команды о своём решении перебраться в ПСЖ, сообщает Sport.es.

По информации ресурса, в среду бразилец прибыл в спортивный комплекс "Сьютат Эспортива", чтобы попрощаться с одноклубниками.

Также отмечается, что многие игроки "Барселоны" пытались переубедить Неймара, однако тот отметил, что его решение окончательное.

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