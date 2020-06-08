Неймар сообщил игрокам ПСЖ, где хочет продолжить карьеру
Бразильский нападающий "Пари Сен-Жермен" Неймар по-прежнему намерен вернуться в "Барселону", сообщает Mundo Deportivo.
По сведениям издания, футболист уже сообщил о своем желании партнерам по французскому клубу. Впрочем, осуществить желание игрока будет сложно, так как "Барселона" не готова платить за него требуемые 175 миллионов евро, а ПСЖ не соглашается на обмен игроками.
Напомним, что Неймар выступал за "Барселону" на протяжении четырех лет, а летом 2017 года перешел в ПСЖ за 222 миллиона евро, став самым дорогим футболистом в истории.
В нынешнем сезоне 28-летний Неймар провел за ПСЖ 22 матча во всех турнирах, забил 18 голов и отдал 10 результативных передач. Его контракт с клубом действует до лета 2022 года.
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Реал Мадрид
|20
|43
|2
|Барселона
|19
|40
|3
|Атлетико Мадрид
|20
|35
|4
|Севилья
|20
|35
|5
|Хетафе
|20
|33
|6
|Реал Сосьедад
|20
|31
|7
|Валенсия
|20
|31
|8
|Атлетик Бильбао
|20
|30
|9
|Вильярреал
|20
|28
|10
|Гранада
|19
|27
|11
|Бетис
|20
|27
|12
|Леванте
|20
|26
|13
|Осасуна
|20
|25
|14
|Алавес
|20
|23
|15
|Реал Вальядолид
|20
|22
|16
|Эйбар
|20
|22
|17
|Мальорка
|20
|18
|18
|Сельта Виго
|20
|16
|19
|Леганес
|20
|14
|20
|Эспаньол
|20
|14