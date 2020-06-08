Неймар сообщил игрокам ПСЖ, где хочет продолжить карьеру

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Неймар сообщил игрокам ПСЖ, где хочет продолжить карьеру

Бразильский нападающий "Пари Сен-Жермен" Неймар по-прежнему намерен вернуться в "Барселону", сообщает Mundo Deportivo.

По сведениям издания, футболист уже сообщил о своем желании партнерам по французскому клубу. Впрочем, осуществить желание игрока будет сложно, так как "Барселона" не готова платить за него требуемые 175 миллионов евро, а ПСЖ не соглашается на обмен игроками.

Напомним, что Неймар выступал за "Барселону" на протяжении четырех лет, а летом 2017 года перешел в ПСЖ за 222 миллиона евро, став самым дорогим футболистом в истории.

В нынешнем сезоне 28-летний Неймар провел за ПСЖ 22 матча во всех турнирах, забил 18 голов и отдал 10 результативных передач. Его контракт с клубом действует до лета 2022 года.

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