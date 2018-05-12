Неймар сообщил одноклубникам, что покинет ПСЖ

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Неймар сообщил одноклубникам, что покинет ПСЖ

Форвард ПСЖ Неймар намерен летом сменить клуб.

Как сообщает Todomercadoweb, бразилец уже сообщил своим одноклубникам, что после Чемпионата Мира он не вернется в ПСЖ.

Напомним, что Неймар желает перейти в мадридский "Реал".

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