Неймар сообщил партнерам по "Барселоне" о решении, которое он принял

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Неймар сообщил партнерам по "Барселоне" о решении, которое он принялФорвард каталонской "Барселоны" Неймар сообщил партнерам по команде о решении, которое он принял относительно своего будущего.

Как информирует Le Parisien, 25-летний нападающий в личном разговоре с некоторыми из своих одноклубников заявил, что он намерен перебраться в стан французского ПСЖ, который готов будет заплатить за него сумасшедшие 222 миллиона евро.

Напомним, ПСЖ использует тактику, которая была применена "Барселоной" при подписании Неймара| soccernews.ru

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