Неймар сообщил партнерам по "Барселоне" о решении, которое он принял

Форвард каталонской "Барселоны" Неймар сообщил партнерам по команде о решении, которое он принял относительно своего будущего.

Как информирует Le Parisien, 25-летний нападающий в личном разговоре с некоторыми из своих одноклубников заявил, что он намерен перебраться в стан французского ПСЖ, который готов будет заплатить за него сумасшедшие 222 миллиона евро.