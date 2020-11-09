Неймар сообщил ПСЖ о желании продлить контракт

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Неймар сообщил ПСЖ о желании продлить контракт

Нападающий ПСЖ Неймар готов заключить новый контракт с французским клубом, утверждает Telefoot.

По информации источника, представители футболиста связались со спортивным директором парижан Леонардо, чтобы оповестить его о желании бразильца продлить соглашение.

Действующий договор между сторонами истекает по окончании следующего сезона.

28-летний Неймар выступает за ПСЖ с лета 2017 года, сыграл 91 матч, забил 72 гола и сделал 45 ассистов.

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