Неймар сообщил ПСЖ о желании продлить контракт

Нападающий ПСЖ Неймар готов заключить новый контракт с французским клубом, утверждает Telefoot.

По информации источника, представители футболиста связались со спортивным директором парижан Леонардо, чтобы оповестить его о желании бразильца продлить соглашение.

Действующий договор между сторонами истекает по окончании следующего сезона.

28-летний Неймар выступает за ПСЖ с лета 2017 года, сыграл 91 матч, забил 72 гола и сделал 45 ассистов.

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