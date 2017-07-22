Неймар сообщил руководству "Барселоны" о намерении покинуть клуб

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Неймар сообщил руководству "Барселоны" о намерении покинуть клуб

В пятницу состоялась встреча президента "Барселоны" Жозепа Бартомеу и бразильского нападающего Неймара, сообщает AS.

По сведениям издания, в ходе беседы, которая длилась около 15 минут, футболист сообщил боссу "сине-гранатовых" о намерении покинуть клуб.

Напомним, что переманить Неймара пытается ПСЖ. Французский клуб готов выплатить полную сумму отступных за форварда в размере 222 миллионов евро.

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