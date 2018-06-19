Неймар сообщил руководству ПСЖ о желании покинуть клуб

Ведущий форвард ПСЖ Неймар сообщил руководству своего клуба о желании сменить команду, информирует El Chiringuito.

По сведениям источника, о своих намерениях 26-летний нападающий рассказал во время празднований по случаю выигрыша парижанами чемпионского титула. Бразилец уведомил, что в Париже он чувствует себя несчастным, поэтому он хочет покинуть "Парк де Пренс". Несмотря на желание игрока, руководство ПСЖ все еще надеется его сохранить.

Напомним, Неймар пропустил тренировку сборной Бразилии. | soccernews.ru