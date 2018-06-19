Неймар сообщил руководству ПСЖ о желании покинуть клуб

Теги неймарпсж

Неймар сообщил руководству ПСЖ о желании покинуть клубВедущий форвард ПСЖ Неймар сообщил руководству своего клуба о желании сменить команду, информирует El Chiringuito.

По сведениям источника, о своих намерениях 26-летний нападающий рассказал во время празднований по случаю выигрыша парижанами чемпионского титула. Бразилец уведомил, что в Париже он чувствует себя несчастным, поэтому он хочет покинуть "Парк де Пренс". Несмотря на желание игрока, руководство ПСЖ все еще надеется его сохранить.

Напомним, Неймар пропустил тренировку сборной Бразилии. | soccernews.ru

Комментарии

опрос

Кто станет лучшим бомбардиром ЧМ-2018?
Все опросы

главное

Испания минимально обыгрывает Иран во втором туре группе "В"

Испания минимально обыгрывает Иран во втором туре группе "В"

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 ПСЖ 38 93
2 Монако 38 80
3 Лион 38 78
4 Марсель 38 77
5 Ренн 38 58
6 Бордо 38 55
7 Сент-Этьен 38 55
8 Ницца 38 54
9 Нант 38 52
10 Монпелье 38 51
11 Дижон 38 48
12 Генгам 38 47
13 Амьен 38 45
14 Анжер 38 41
15 Страсбур 38 38
16 ФК Кан 38 38
17 Лилль 38 38
18 Тулуза 38 37
19 Труа 38 33
20 Метц 38 26
Полная таблица

топ-5 тегов