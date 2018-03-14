Неймар сообщил руководству ПСЖ свои пожелания по следующему наставнику команды

Теги псжнеймарнассер ганим аль-хелаифилуис энрике

Неймар сообщил руководству ПСЖ свои пожелания по следующему наставнику командыФорвард французского ПСЖ Неймар сообщил руководству своего клуба личные пожелания по следующему наставнику команды.

Так, по сведениям Le Parisien, на встрече с президентом парижан Нассером Ганимом Аль-Хелаифи, которая состоялась на этой неделе в одном из элитных ресторанов Рио-де-Жанейро, 26-летний нападающий сообщил, что новым главным тренером он желает видеть Луиса Энрике, с которым он плодотворно работал в каталонской "Барселоне".

Напомним, трансфер Неймара в 2019-м году обойдется "Реалу" дешевле его приобретения ближайшим летом. | soccernews.ru

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