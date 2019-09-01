Неймар сообщил своей семье, что остается в ПСЖ

Нападающий ПСЖ Неймар останется еще на один сезон в парижском клубе. Его трансфер в "Барселону" сорвался. Об этом сообщает L’Équipe.

По данным источника, бразилец сообщил своей семье, что сезон-2019/20 проведет в ПСЖ.

Ранее сообщалось, что футболист готов был доплатить 20 миллионов евро ради возвращения в "Барселону". В игроке также был заинтересован "Реал".

Неймар выступал за "Барселону" с 2013 по 2017 год. После чего ПСЖ приобрел его за 222 миллиона евро.

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