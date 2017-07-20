Неймар сообщил своим друзьям, что намерен перейти в ПСЖ
Форвард каталонской "Барселоны" Неймар сообщил своему окружению, что он намерен перейти в французский ПСЖ.
Как информирует GloboEsporte, 25-летний нападающий уже определился со своим будущим - футболист ясно дал понять своим друзьям в Бразилии, что в текущее трансферное окно он планирует сменить "сине-гранатовую" футболку на "красно-синюю".
Напомним, Бартомеу встретился с Неймаром. | soccernews.ru
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