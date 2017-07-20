Неймар сообщил своим друзьям, что намерен перейти в ПСЖ

Теги неймарпсжбарселона

Неймар сообщил своим друзьям, что намерен перейти в ПСЖФорвард каталонской "Барселоны" Неймар сообщил своему окружению, что он намерен перейти в французский ПСЖ.

Как информирует GloboEsporte, 25-летний нападающий уже определился со своим будущим - футболист ясно дал понять своим друзьям в Бразилии, что в текущее трансферное окно он планирует сменить "сине-гранатовую" футболку на "красно-синюю".

Напомним, Бартомеу встретился с Неймаром. | soccernews.ru

комментарии

опрос

Кто выиграет чемпионат России 2017/2018?
Все опросы

главное

"Милан" объявил о трансфере Бонуччи

"Милан" объявил о трансфере Бонуччи

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Реал Мадрид 38 93
2 Барселона 38 90
3 Атлетико Мадрид 38 78
4 Севилья 38 72
5 Вильярреал 38 67
6 Реал Сосьедад 38 64
7 Атлетик Бильбао 38 63
8 Эспаньол 38 56
9 Алавес 38 55
10 Эйбар 38 54
11 Малага 38 46
12 Валенсия 38 46
13 Сельта Виго 38 45
14 Лас Пальмас 38 39
15 Бетис 38 39
16 Депортиво Ла-Корунья 38 36
17 Леганес 38 35
18 Спортинг Хихон 38 31
19 Осасуна 38 22
20 Гранада 38 20
Полная таблица

топ-5 тегов