Неймар сообщил своим друзьям, что намерен перейти в ПСЖ

Форвард каталонской "Барселоны" Неймар сообщил своему окружению, что он намерен перейти в французский ПСЖ.

Как информирует GloboEsporte, 25-летний нападающий уже определился со своим будущим - футболист ясно дал понять своим друзьям в Бразилии, что в текущее трансферное окно он планирует сменить "сине-гранатовую" футболку на "красно-синюю".

Напомним, Бартомеу встретился с Неймаром. | soccernews.ru