Неймар сообщит о своем будущем после Кубка Америки



Бразильский нападающий ПСЖ Неймар пока не будет объявлять о своем будущем, сообщает Sport.es.

По сведениям издания, футболист принял решение рассказать о своих планах после после финального матча Кубка Америки, который состоится 7 июля. Форвард не хочет раньше времени сообщать информацию, чтобы не отвлекать партнеров по сборной Бразилии.

Ожидается, что 27-летний Неймар публично объявит о своем желании покинуть ПСЖ, чтобы облегчить свое возвращение в "Барселону". Ради этого бразилец согласился пойти на существенное снижение зарплаты.

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