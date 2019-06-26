Неймар сообщит о своем будущем после Кубка Америки

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Неймар сообщит о своем будущем после Кубка Америки
Бразильский нападающий ПСЖ Неймар пока не будет объявлять о своем будущем, сообщает Sport.es.

По сведениям издания, футболист принял решение рассказать о своих планах после после финального матча Кубка Америки, который состоится 7 июля. Форвард не хочет раньше времени сообщать информацию, чтобы не отвлекать партнеров по сборной Бразилии.

Ожидается, что 27-летний Неймар публично объявит о своем желании покинуть ПСЖ, чтобы облегчить свое возвращение в "Барселону". Ради этого бразилец согласился пойти на существенное снижение зарплаты.

Не пропустите: Неймар готов публично извиниться перед "Барселоной". | http://soccernews.ru
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